Львівщина за темпами приросту сплати ПДФО у січні-березні 2020 року посідає восьме місце в Україні Суспільство | 17-04-2020, 12:41 0 96



Протягом січня-березня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 3 382,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО). Це на 444,1 млн. грн., або на 15,1 відс. більше проти минулорічних надходжень за той самий період (у січні-березні 2019 року – 2 938,0 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У березні 2020 року до бюджетів надійшло 1 193,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, що на 156,8, або 15,1 відс. більше, ніж у березні торік (1036,8 млн. гривень).



Темпи приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб у першому кварталі 2020 року проти того ж періоду 2019 року у Львівській області є вищими, ніж середній показник приросту по Україні ‒ 15,1 відс. проти 13,3 відсотка.



Львівська область за темпом приросту надходжень з ПДФО посідає восьме рейтингове місце по Україні та темп приросту за січень – березень п.р. порівнюючи з січнем – лютим п.р. залишається незмінним.



Слід зазначити, що ПДФО є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, тому своєчасність і повнота сплати податку є запорукою економічного та соціального розвитку нашого регіону.