Для підтримки українського війська платники податків Львівщини з початку 2020 року сплатили понад 242 мільйони гривень військового збору Суспільство | 17-04-2020, 14:43 0 81









В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-березня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 242,1 млн. грн. військового збору для підтримки української армії. Це на 27 млн. грн., або на 12,6 відс. більше, ніж за той самий період минулого року (у січні-березні 2019 року – 215,1 млн. гривень).



У березні 2020 року до державної скарбниці надійшло 88,7 млн. грн. військового збору. Такі надходження зросли на 13,1 млн. грн., або на 17,3 відс. порівнюючи з березнем торік (75,6 млн. гривень).