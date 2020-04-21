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Президент Бразилії вийшов на мітинг проти карантину

Суспільство | 20-04-2020, 09:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 181 181    
Президент Бразилії Жаїр Болсонару приєднався до мітингу у столиці країни, де закликали покласти край карантинним обмеженням.

Джерело: CNN

Деталі: На мітингу також пропонували захопити Конгрес та Верховний Суд. Останні підтримують запровадження карантину та дотримання соціальної ізоляції.

Під час протесту Болсонару не носив маску, декілька разів кашляв та розмовляв із сотнями прихильників.

Президент Бразилії заперечує небезпеку від коронавіруса. Декілька тижнів тому він звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до запровадження заходів для соціальної ізоляції громадян.

Наразі у Бразилії зареєстрували майже 39 тисяч заражень коронавірусом та 2462 летальних випадки.

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Нагадаємо

Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.
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