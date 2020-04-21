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Президент Бразилії вийшов на мітинг проти карантину
|Суспільство | 20-04-2020, 09:25
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|Президент Бразилії Жаїр Болсонару приєднався до мітингу у столиці країни, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
Джерело: CNN
Деталі: На мітингу також пропонували захопити Конгрес та Верховний Суд. Останні підтримують запровадження карантину та дотримання соціальної ізоляції.
Під час протесту Болсонару не носив маску, декілька разів кашляв та розмовляв із сотнями прихильників.
Президент Бразилії заперечує небезпеку від коронавіруса. Декілька тижнів тому він звільнив міністра охорони здоров’я, який закликав до запровадження заходів для соціальної ізоляції громадян.
Наразі у Бразилії зареєстрували майже 39 тисяч заражень коронавірусом та 2462 летальних випадки.
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