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На Великдень бойовики 6 разів відкривали вогонь – ООС
|Суспільство | 20-04-2020, 09:26
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|19 квітня російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військових не зафіксовано.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".
Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Мар’їнки, Широкиного та Луганського.
Поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.
"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було", – зазначають у штабі.
За даними розвідки, українські військові знищили двох загарбників та ще двох поранили.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.
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