На Великдень бойовики 6 разів відкривали вогонь – ООС Суспільство | 20-04-2020, 09:26 0 167 19 квітня російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військових не зафіксовано.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".



Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Мар’їнки, Широкиного та Луганського.



Поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.



"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було", – зазначають у штабі.



За даними розвідки, українські військові знищили двох загарбників та ще двох поранили.



"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.