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Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
|Суспільство | 20-04-2020, 12:26
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|У МВС створена спеціальна група з протидії підпалам, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі.
Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook
Деталі: Аваков повідомив, що в неділю під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили 4 "феномена" на площі близько 100 м. Він опублікував фото палаючого вогнища в лісі. Міністр зазначив, що ці осередки вдалося швидко згасити.
Пряма мова: "Звичайно, поліція вже займається цим та іншими інцидентами. Створив спеціальну групу МВС, Нацгвардія почала антидиверсійну операцію в лісі".
"Дивовижно суха зима – рівень води в екосистемі пішов вниз на 1.5-2 метра. Лісова, особливо хвойна підстилка легко вразлива для пожежі. Висохли торфовища і це – особлива проблема.
І все це, звичайно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось хоче зіпсувати життя в країні, хтось заховати вогнем свої брудні справи. Ми це дуже ясно все розуміємо. І миритися не маюємо наміру – і вживаємо заходів.
Прошу всіх, хто володіє будь-якою інформацією – зателефонуйте в поліцію".
Деталі: Міністр пообіцяв, що винні в підпалах точно попадуться і штрафом не відбудуться.
Передісторія:
У Чорнобильській зоні з 4 квітня гасять пожежу – 14 квітня відкритий вогонь вдалося погасити завдяки дощу, але трава й пеньки досі тліють. Станом на 18 квітня пожежі в Зоні відчуження охопили вже територію 5 лісництв.
Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.
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