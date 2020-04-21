|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
На Донбасі поранено вже третього військового
|Суспільство | 21-04-2020, 02:32
| 0 143
|
|Під час ворожого обстрілу поблизу Авдіївки було поранено військовослужбовця Об'єднаних сил. Із початку доби це вже третій поранений, окрім того, цього ж дня був убитий один український захисник.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу".
Деталі: Російські окупаційні війська використовували біля Авдіївки ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", – йдеться у повідомлення.
Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв, що 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.
|
|
| Останні новини
|
|19:37
|Андрій Садовий пропонує інвестувати державні кошти у розвиток власних виробництв, зокрема, масок, захисних костюмів, ШВЛ тощо
|19:30
|Андрій Садовий скликає сесію міської ради
|19:28
|Мер Львова прокоментував можливість послаблення карантину
|16:49
|Те, що пенсіонери не отримають субсидію, якщо не знімуть пенсію з банківських карток, — неправда
|16:44
|Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Вірменська, 22
|15:49
|Переможцем конкурсу з відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2020 року став ПАТ АБ «Укргазбанк»
|15:44
|У Львові виготовлять міні-макет оперного театру
|14:18
|У Львові діють безкоштовні онлайн-консультації лікарів
|14:16
|Посольство Канади в Україні профінансує програми, які спрямовані на реагування та вихід з кризи COVID-19
|14:14
|У Львові функціонує громадський штаб «Діємо разом», який об’єднав активістів, підприємців та волонтерів у боротьбі з COVID-19