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На Донбасі поранено вже третього військового

Суспільство | 21-04-2020, 02:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 143 143    
Під час ворожого обстрілу поблизу Авдіївки було поранено військовослужбовця Об'єднаних сил. Із початку доби це вже третій поранений, окрім того, цього ж дня був убитий один український захисник.
На Донбасі поранено вже третього військового

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу".

Деталі: Російські окупаційні війська використовували біля Авдіївки ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", – йдеться у повідомлення.

Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв, що 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.
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