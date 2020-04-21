На Донбасі поранено вже третього військового Суспільство | 21-04-2020, 02:32 0 143 Під час ворожого обстрілу поблизу Авдіївки було поранено військовослужбовця Об'єднаних сил. Із початку доби це вже третій поранений, окрім того, цього ж дня був убитий один український захисник.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Дослівно: "Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав ураження. Йому було надано належну першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу".



Деталі: Російські окупаційні війська використовували біля Авдіївки ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.



"Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, використали наявні вогневі засоби та дали окупантам рішучу відповідь", – йдеться у повідомлення.



Що передувало: Раніше штаб ООС повідомляв, що 20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.