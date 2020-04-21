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Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб
|Суспільство | 21-04-2020, 02:33
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|У Житомирській області ліквідувати тління трав’яного настилу та деревини намагаються 1069 чоловік та 155 одиниць техніки.
Джерело: повідомлення Управління ДСНС у Житомирській області
Деталі: Станом на 19:00 20 квітня співробітники ДСНС надають допомогу працівникам 2 лісгоспів в Овруцькому районі.
В Управління стверджують, що гасять окремі "осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини".
Наразі залишилось 2 нелокалізованих осередки горіння. Саме туди кинуті основні сили та засобі. На інших же ділянках намагаються ліквідувати локалізовані ділянки.
Зазначається, що зі 1069 осіб, які борються з вогнем, лише 176 чоловік особового складу ДСНС. Також рятувальники надали 41 одиницю техніки із 155 одиниць, які залучені до гасіння.
Нагадаємо:
Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.
У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.
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