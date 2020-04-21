Пожежі на Житомирщині гасять більше тисячі осіб Суспільство | 21-04-2020, 02:33 0 135 У Житомирській області ліквідувати тління трав’яного настилу та деревини намагаються 1069 чоловік та 155 одиниць техніки.



Джерело: повідомлення Управління ДСНС у Житомирській області



Деталі: Станом на 19:00 20 квітня співробітники ДСНС надають допомогу працівникам 2 лісгоспів в Овруцькому районі.



В Управління стверджують, що гасять окремі "осередки тління трав'яного настилу, пеньків та деревини".



Наразі залишилось 2 нелокалізованих осередки горіння. Саме туди кинуті основні сили та засобі. На інших же ділянках намагаються ліквідувати локалізовані ділянки.

Зазначається, що зі 1069 осіб, які борються з вогнем, лише 176 чоловік особового складу ДСНС. Також рятувальники надали 41 одиницю техніки із 155 одиниць, які залучені до гасіння.



Нагадаємо:



Пожежа в Житомирській області триває з 16 квітня. У неділю пресслужба президента повідомляла, що в чотирьох незначних осередках тривають роботи щодо обмеження поширення займання.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 18 квітня повідомив, що причина забруднення повітря біля Києва – пожежі у Житомирській області.

У неділю він заявив, що поліція розглядає версію підпалу на Житомирщині, де вирують лісові пожежі.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до підпалів, що стали причиною пожеж у Житомирській області, можуть бути причетні власники землі.