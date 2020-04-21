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Київ знову повернувся до рейтингу міст із найбруднішим повітрям
|Суспільство | 21-04-2020, 09:08
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|Станом на ранок 21 квітня якість повітря української столиці істотно погіршилась. Нині попереду Києва лише 5 міст, де повітря ще брудніше.
Джерело: світовий рейтинг за індексом якості повітря QIAir
Деталі: За даними QIAir, якість повітря в Києві відповідає індексу 153. Такий рівень повітря шкодить здоров’ю людини.
Попереду Києва знаходяться Чіангмай (Таїланд), Ель-Кувейт (Кувейт), Дака (Бангладеш), Ханой (В’єтнам) та Делі (Індія).
Що передувало: 20 квітня якість атмосферного повітря в Києві, Київській та Житомирській областях покращилася, концентрація пилу та залишків горіння близька до норми.
Нагадаємо:
О 23:30 суботи українська столиця займала 1 місце за рівнем забруднення повітря з індексом 255. Ситуація характеризувалася як "дуже шкідлива для здоров'я".
А ввечері 16 квітня індекс забруднення повітря Києва складав 380 одиниць – позначка "небезпечно".
Вдень 19 квітня Київ уже опустився на 10 місце у світовому рейтингу забруднення повітря.
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