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Правоохоронці у Львові повернули до бюджету понад 12 млн грн податків
|Суспільство | 21-04-2020, 10:24
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Завдяки спільній роботі прокурорів, слідчих та оперативників фіскальної служби Львівщини упродовж 1 кварталу 2020 року держбюджет поповнився на понад 12 млн грн.
Так, слідчими завершено досудове розслідування, а прокурорами скеровано до суду кримінальне провадження стосовно керівника підприємства, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції, який, за версією слідства, відобразив у податковій звітності неіснуючі операції з нібито придбання на території країни товарів на суму понад 18 млн грн.
А це, у свою чергу, призвело до несплати більше 3,2 млн грн податків.
Також, до суду скеровані кримінальні провадження стосовно керівників фірм спиртової, вугледобувної та газорозвідувальної галузей, які умисно не сплачували податки, маючи при цьому кошти на рахунках.
У результаті до бюджету не надійшло понад 2,6, 3,1 та 3,2 млн грн відповідно.
Однак, завдяки скоординованим заходам та зібраним доказам, завдані бюджету збитки повністю сплачені.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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