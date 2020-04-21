Підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області Суспільство | 21-04-2020, 10:25 0 152



540,3 мільйона гривень єдиного податку









Протягом січня-березня 2020 року фізичні особи-підприємці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 540,3 млн. грн. єдиного податку. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на 66,3 млн. грн., або на 14 відс. (у січні-березні 2019 року – 474,0 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У березні 2020 року до місцевих скарбниць Львівщини надійшло 61,7 млн. грн. єдиного податку від фізичних осіб – підприємців. Це на 8,2 млн. грн., або на 15,3 відс. більше, ніж у березні 2019 року (53,5 млн. гривень).