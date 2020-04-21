Як задекларувати іноземні доходи та спадщину Суспільство | 21-04-2020, 11:15 0 183



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.



Звертаємо увагу, що якщо джерело виплат будь-яких доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.



Слід також врахувати, що сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.



Дохід, отриманий від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.



Оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.



Так, об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб.



Фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини (подарунку).



Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% відсотків.



Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію про майновий стан і доходи громадян можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації.



Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставкою 5% та 18% зобов’язані подати до контролюючого органу податкову декларацію за наслідками звітного податкового року до 1 липня 2020 року. Відповідно термін сплати зобов’язань за такою декларацією ‒ до 1 жовтня поточного року.



Термін подання громадянами декларації про майновий стан і доходи подовжено та змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)».