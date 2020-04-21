|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З початку року до бюджету за результатами позовної роботи управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області надійшло близько 1,5 мільйона гривень
|Суспільство | 21-04-2020, 12:35
| 0 88
|
В управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-березня 2020 року на розгляді в судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2143 справи на загальну суму 7339,49 млн. гривень.
У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-березні 2020 року станом на 01.04.2020, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 185 справ на суму 172 млн. грн., з них по 49 справах на суму 53,7 млн.грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 50 справ на суму 36,9 млн.грн., з них по 20 справах на суму 1,9 млн.грн. провадження закінчено.
Впродовж січня-березня 2020 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 1490,62 тис.грн: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 720,42 тис.грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 770,2 тис.грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).
У січні-березні 2020 pоку надійшло від платників податків 9 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.
У січні-березні 2020 pоку надійшло 72 рішення про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.
Протягом січня-березня 2020 року підготовлено документи та скеровано 70 висновків по розгляду скарг платників до ДПС України.
|
|
| Останні новини
|
|19:37
|Андрій Садовий пропонує інвестувати державні кошти у розвиток власних виробництв, зокрема, масок, захисних костюмів, ШВЛ тощо
|19:30
|Андрій Садовий скликає сесію міської ради
|19:28
|Мер Львова прокоментував можливість послаблення карантину
|16:49
|Те, що пенсіонери не отримають субсидію, якщо не знімуть пенсію з банківських карток, — неправда
|16:44
|Відновлено дерев’яну браму в будинку на вул. Вірменська, 22
|15:49
|Переможцем конкурсу з відбору послуг з андеррайтингу для випуску облігацій внутрішньої місцевої позики м. Львова 2020 року став ПАТ АБ «Укргазбанк»
|15:44
|У Львові виготовлять міні-макет оперного театру
|14:18
|У Львові діють безкоштовні онлайн-консультації лікарів
|14:16
|Посольство Канади в Україні профінансує програми, які спрямовані на реагування та вихід з кризи COVID-19
|14:14
|У Львові функціонує громадський штаб «Діємо разом», який об’єднав активістів, підприємців та волонтерів у боротьбі з COVID-19