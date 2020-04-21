З початку року до бюджету за результатами позовної роботи управління правового забезпечення ГУ ДПС у Львівській області надійшло близько 1,5 мільйона гривень Суспільство | 21-04-2020, 12:35 0 88

В управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-березня 2020 року на розгляді в судах різних інстанцій з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2143 справи на загальну суму 7339,49 млн. гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-березні 2020 року станом на 01.04.2020, на користь територіальних органів ДПС у Львівській області вирішено 185 справ на суму 172 млн. грн., з них по 49 справах на суму 53,7 млн.грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 50 справ на суму 36,9 млн.грн., з них по 20 справах на суму 1,9 млн.грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-березня 2020 року у справах, стороною в яких виступали податкові органи Львівської області, надійшло – 1490,62 тис.грн: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 720,42 тис.грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 770,2 тис.грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).



У січні-березні 2020 pоку надійшло від платників податків 9 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.



У січні-березні 2020 pоку надійшло 72 рішення про продовження строку розгляду скарг, якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.



Протягом січня-березня 2020 року підготовлено документи та скеровано 70 висновків по розгляду скарг платників до ДПС України.