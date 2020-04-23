Довідники податкових пільг знову оновлено Суспільство | 22-04-2020, 10:51 0 157



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 01 квітня 2020 року ДПС України оприлюднила нові довідники податкових пільг 97/1 та 97/2. Проте 02 квітня 2020 року набрав чинності Закон України від 30 березня 2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».



Зокрема, Закон скасовує податок на додану вартість (далі ‒ ПДВ) для ввезення медичних товарів і звільняє бізнес від сплати земельного податку та податку на майно, орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності. Крім того, передбачено ряд преференцій і для юридичних осіб - платників податку на прибуток підприємств. Так, по ПДВ та по податку на прибуток підприємств введені окремі коди пільг.



З огляду на це, 08 квітня Державна податкова служба України знову оновила довідники пільг (станом 02.04.2020 р.) ‒ №98/1 та №98/2.



У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток підприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.



Нагадаємо, що до 10 лютого включно потрібно було востаннє подати Звіт про податкові пільги за 2019 рік. Тепер облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватиметься контролюючими органами на підставі інформації, наявної в поданих такими суб’єктами господарювання податкових деклараціях.