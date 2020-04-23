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Надходження єдиного внеску до соціальних фондів на Львівщині у січні-березні 2020 року зросли майже на 364 мільйони гривень

Суспільство | 22-04-2020, 12:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 136 136    


Як повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області у січні-березні 2020 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до соціальних фондів на Львівщині становили 3249,9 млн. гривень. Це на 363,9 млн. грн., або на 12,6 відс. більше, ніж у січні-березні 2019 року (2 886,0 млн. гривень).

У березні 2020 року працедавці сплатили 1154,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це на 141,8 млн. грн., або на 14,0 % більше, ніж у тому ж місяці торік (у березні 2019 року − 1012,7 млн. гривень).

Слід нагадати роботодавцям, що через недотримання трудового законодавства місцеві бюджети недоотримують доходи, також не надходять належні суми єдиного внеску до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування. Завдяки легальному працевлаштуванню забезпечуються соціальні гарантії у разі втрати працездатності, право на відпустку, на субсидії, а у майбутньому – на гідне пенсійне забезпечення.
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