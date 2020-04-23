У Києві ще майже сотня хворих на коронавірус, із них 12 – монахи Голосіївського монастиря Суспільство | 22-04-2020, 12:41 0 164 У Києві за минулу добу, 21 квітня, коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 97 людей, із них 12 монахів монастиря у Голосієве та один монах Києво-Печерської лаври.



Джерело: київський міський голова Віталій Кличко на щоденному брифінгу



Пряма мова: "Кількість киян, у яких лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилися ще на 97 людей, із них 10 медиків. Загалом у Києві вже 989 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.



Захворіли 34 жінки віком від 22 до 83 років і 7 дівчат віком до 17 років, а також 52 чоловіка від 18 до 85 років і четверо хлопців до 17 років.



До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.



Серед тих, у кого за минулу добу підтвердили коронавірус, один монах Києво-Печерської лаври та 12 монахів Покровського Голосіївського чоловічого монастиря. У цьому монастирі зараз відбувається дезінфекція всіх приміщень. Ми закриваємо його на карантин.



Міські служби продовжують обстеження гуртожитків, підпорядкованих місту. У разі необхідності там здійснюють дезінфекцію.



За минулу добу одужали 6 людей. Усього в столиці одужали 39 киян".



Нагадаємо: Загалом в Україні протягом 21 квітня встановлено 467 нових підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 13 пацієнтів померли, 57 одужали.



З початку епідемії до ранку 22 квітня в Україні підтверджено 6 592 випадки COVID-19, з них 174 хворих померли (90 чоловіків та 84 жінок), а 424 людини одужали (з них 27 дітей).