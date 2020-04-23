НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ ЗАТРИМАЛИ ТРЬОХ ОСІБ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ Суспільство | 22-04-2020, 15:42 0 103

Трьох громадян України затримали сьогодні поблизу кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону.

Під час патрулювання прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Бодалово» помітив біля річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон, трьох чоловіків, та надувний човен. Жодних документів при собі правопорушники не мали, проте повідомили, що є громадянами України. Попри нерестову заборону на вилов риби затримані повідомили, що збирались порибалити, щоправда рибальських снастей також не мали.

Враховуючи характерні для цієї ділянки кордону порушення, ймовірніше за все, зловмисники готувались до незаконного переміщення річкою тютюнових виробів.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адмінпротоколів затриманих було доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом справу буде скеровано до суду, який і обиратиме правопорушникам міру покарання.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



