Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан Суспільство | 23-04-2020, 02:36 0 114 Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня.



Джерело: CNN



Деталі: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих".



Надзвичайний стан було вперше введено в дію 14 березня.



Що було раніше: Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.



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