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Іспанія в третій раз продовжила надзвичайний стан
|Суспільство | 23-04-2020, 02:36
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|Іспанський парламент підтримав продовження надзвичайного стану до 9 травня.
Джерело: CNN
Деталі: Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зазначив, що його уряд "запроваджує систему контролю" для туристів "щоб уникнути більшої кількості хворих".
Надзвичайний стан було вперше введено в дію 14 березня.
Що було раніше: Іспанія досягла піку поширення коронавірусу і органи охорони здоров'я заявили, що цього тижня їхня мета полягає в тому, щоб число нових інфекцій постійно йшло на зниження.
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