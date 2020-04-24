У Боснії "коронавірусне" обмеження пересування визнали неконституційним Суспільство | 23-04-2020, 09:22 0 117 Конституційний суд Боснії визнав обмеження пересування молоді у віці до 18 років і осіб старших за 65 років неконституційним і таким, що порушує права людини.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.



Своє рішення суд озвучив у середу після того, як кілька осіб оскаржили карантинні заходи, які в березні ввела влада Боснії і Герцеговини для боротьби з пандемією коронавірусу. Громадяни наполягали на порушенні своїх прав людини.

"Конституційний суд встановив, що оспорювані постанови Головного управління цивільного захисту Боснії і Герцеговини, що забороняють пересування особам у віці до 18 років і старшим за 65 років в Боснії та Герцеговині, порушили право на свободу пересування, гарантоване Конституцією Боснії і Герцеговини, а також їхні права людини, гарантовані Європейською конвенцією з прав людини", - заявив суд.



Суд зобов'язав уряд Боснії і Герцеговини і Головне управління цивільного захисту вжити заходи відповідно до свого рішення протягом п'яти днів після його отримання.



Нові заходи, введені на заміну чинним обмеженням, мають бути спрямовані на зниження прямих соціальних контактів, йдеться в заяві суду.



Начальник Управління цивільного захисту Фахрудін Солак заявив, що орган буде поважати постанову суду, рішення якого є остаточними і обов'язковими.



У Боснії зареєстровано 1368 випадків захворювання на коронавірус і 53 випадки смерті.