|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Протягом січня-березня 2020 року на Львівщині погашено 51,3 мільйона гривень податкових боргів живими коштами
|Суспільство | 23-04-2020, 12:55
| 0 103
|
З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області у січні-березні 2020 року вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму 351,1 млн. гривень;
- направлено 79 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 107,4 млн.гривень;
- стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 17,5 млн.гривень;
- направлено 2 позови до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 0,5 млн.гривень.
В результаті цих та інших заходів протягом січня-березня 2020 року погашення податкового боргу живими коштами склало 51,3 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
Cтаном на 01.04.2020 сума податкового боргу до Зведеного бюджету України за даними ІС склала 3 828,2 млн. гривень.
Інформацію про суб’єктів господарювання Львівщини, які мають податковий борг, можна отримати в розділі «Переліки» на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області (lv.tax.gov.ua) та Офіційному порталі ДПС України (tax.gov.ua) за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей...
|24-04-2020, 01:46
| >>>
|Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру...
|23-04-2020, 19:34
| >>>
|Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО...
|23-04-2020, 16:53
| >>>
|Суд повернув чинність містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій...
|23-04-2020, 16:39
| >>>
|До уваги платників єдиного податку!...
|23-04-2020, 16:38
| >>>
|У Львові «на гарячому» затримали трьох наркодилерів...
|23-04-2020, 14:16
| >>>
|Протягом січня-березня 2020 року на Львівщині погашено 51,3 мільйона гривень податкових боргів живими коштами...
|23-04-2020, 12:55
| >>>
|