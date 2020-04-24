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У Львові «на гарячому» затримали трьох наркодилерів
|Суспільство | 23-04-2020, 14:16
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За процесуального керівництва Прокуратури Львівської області слідчим та оперативним підрозділами Поліції викрито незаконну діяльність трьох львів’ян, які, за версією слідства, здійснювали на території області збут особливо небезпечного наркотичного засобу «героїну».
Встановлено, що 37, 40 та 47-річний наркодилери торгували елітним наркотиком зі своїх помешкань. Дози, які чоловіки продавали постійним клієнтам, становили від 0.125 до 0.5 грама.
Зазначимо, що вартість одного грама протиправної «продукції» складає більше 3 тис грн.
У середу, 23 квітня 2020 року, правоохоронці здійснили чергову оперативну закупку та провели обшуки місць проживання і реєстрації зловмисників, де їх і затримали. Там і виявили товар, схожий на наркотичну речовину.
На цей час обшуки ще тривають.
Такі дії фігурантів кваліфіковані за ч.2 ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
На цей час готуються повідомлення про підозри та клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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