Суд повернув чинність містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій Суспільство | 23-04-2020, 16:39 0 98 Вчора, 22 квітня, Львівський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу про закриття провадження щодо визнання протиправним рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва сміттєпереробного комплексу.



«На шляху будівництва сміттєпереробного заводу не лише технічні труднощі. Перешкоди також чиняться і в юридичній площині. Але ми й їх долаємо.



Учора, 22 квітня, Львівський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу про закриття провадження щодо визнання протиправним рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва сміттєпереробного комплексу.



Разом із тим суд скасував заходи забезпечення позову, зокрема, призупинення вищезгаданого рішення виконавчого комітету. Тобто наразі немає підстав для обмеження дії містобудівних умов та обмежень.



Таке рішення обумовлене тим, що суд не встановив порушень прав позивача, необхідних для захисту в порядку адміністративного судочинства", — зазначають у ЛКП «Зелене місто».



Нагадаємо, 29 січня Львівський окружний адміністративний суд прийняв ухвалу щодо призупинення рішення виконавчого комітету про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва сміттєпереробного комплексу. 8 квітня апеляційний суд залишив її без змін. Тепер ця ухвала скасована. Підготовчі роботи, що передують будівництву сміттєпереробного комплексу, тривають.



