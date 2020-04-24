   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 24/04/2020 МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус...>> Баканов блокує ключову експертизу у справі ПриватБанку — Рябошапка...>> Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів...>> В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей...>> Під час земляних робіт на вул. Лукасевича, 5 виявили застарілий боєприпас...>> Квазікільце на вул. Шевченка відкриють у червні, загалом дорогу ремонтуватимуть в чотири етапи...>> Приблизно 50 вулиць Львова цього року ремонтуватимуть...>> Медичне забезпечення лікарень Львова в період пандемії COVID-19. Звіт...>> Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру...>> Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові ув’язнили жінку, яка до смерті побила пенсіонера...
22-04-2020, 15:00  >>> 
У Канаді одна із найбільших стрілянин за 30 років: вбито понад 10 осіб...
20-04-2020, 09:16  >>> 
На 5 років позбавлення волі засудили серійного злодія...
17-04-2020, 16:53  >>> 
   Здоров'яЗдоров
МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус...
24-04-2020, 02:46  >>> 
Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів...
24-04-2020, 01:51  >>> 
В Україні черговий "рекорд" хворих на коронавірус: 578 нових випадків і 13 смертей...
23-04-2020, 10:46  >>> 

Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО

Суспільство | 23-04-2020, 16:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 100 100    


Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що парламент переніс ключові дати обов’язкового запровадження РРО через карантин
Рада ухвалила антивірусні закони для підтримки підприємців на час карантину.
Відтак посунула ключові дати введення РРО для 2,3,4 груп ФОПів.
Відповідно й відклали і презентацію безкоштовного програмного РРО «пРРОсто».
Тож, тепер ключові дати такі^
01.08.2020▪З'являться можливість користуватися програмними РРО замість класичних.
01.01.2021▪Розширюється перелік видів діяльності, для яких використання РРО є обов'язковим, запроваджується механізм "кешбек".
з 01.04.2021 ▪ФОПи-єдинники 2-4 групи мають використовувати РРО (зокрема, програмні, як альтернативу класичним).
   Новини по темі: Суспільство
В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей...
24-04-2020, 01:46  >>> 
Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру...
23-04-2020, 19:34  >>> 
Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО...
23-04-2020, 16:53  >>> 
Суд повернув чинність містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій...
23-04-2020, 16:39  >>> 
До уваги платників єдиного податку!...
23-04-2020, 16:38  >>> 
У Львові «на гарячому» затримали трьох наркодилерів...
23-04-2020, 14:16  >>> 
Протягом січня-березня 2020 року на Львівщині погашено 51,3 мільйона гривень податкових боргів живими коштами...
23-04-2020, 12:55  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: карантин до травня, Саакашвілі та уряд...
23-04-2020, 09:21  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: продовження карантину, звільнення у Зеленського...
22-04-2020, 09:11  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: області без даних, падіння цін на нафту...
21-04-2020, 09:09  >>> 
   ПолітикаПолітика
Баканов блокує ключову експертизу у справі ПриватБанку — Рябошапка...
24-04-2020, 01:55  >>> 
У фігурантки справи Шеремета Кузьменко проходять обшуки...
23-04-2020, 10:44  >>> 
Саакашвілі: Нехай навіть не сподіваються, що я буду нападати на Зеленського...
23-04-2020, 09:27  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Air Canada припинила літати до США...
23-04-2020, 09:09  >>> 
SpaceX запустила у космос нову партію інтернет-супутників Starlink...
23-04-2020, 02:33  >>> 
Кулеба: "Східне партнерство" має сприяти інтеграції України у внутрішній ринок ЄС...
22-04-2020, 09:12  >>> 
   СуспільствоСуспільство
В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей...
24-04-2020, 01:46  >>> 
Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру...
23-04-2020, 19:34  >>> 
Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО...
23-04-2020, 16:53  >>> 
   ВладаВлада
Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА...
22-04-2020, 09:05  >>> 
Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19...
20-04-2020, 09:21  >>> 
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
   КультураКультура
Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
02:46 МЗС повідомило, скільки українців хворіють на коронавірус
01:55 Баканов блокує ключову експертизу у справі ПриватБанку — Рябошапка
01:51 Китай виділить ВООЗ ще 30 мільйонів доларів
01:46 В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей
19:45 Під час земляних робіт на вул. Лукасевича, 5 виявили застарілий боєприпас
19:45 Квазікільце на вул. Шевченка відкриють у червні, загалом дорогу ремонтуватимуть в чотири етапи
19:44 Приблизно 50 вулиць Львова цього року ремонтуватимуть
19:35 Медичне забезпечення лікарень Львова в період пандемії COVID-19. Звіт
19:34 Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру
16:53 Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования