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Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО
|Суспільство | 23-04-2020, 16:53
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що парламент переніс ключові дати обов’язкового запровадження РРО через карантин
Рада ухвалила антивірусні закони для підтримки підприємців на час карантину.
Відтак посунула ключові дати введення РРО для 2,3,4 груп ФОПів.
Відповідно й відклали і презентацію безкоштовного програмного РРО «пРРОсто».
Тож, тепер ключові дати такі^
01.08.2020▪З'являться можливість користуватися програмними РРО замість класичних.
01.01.2021▪Розширюється перелік видів діяльності, для яких використання РРО є обов'язковим, запроваджується механізм "кешбек".
з 01.04.2021 ▪ФОПи-єдинники 2-4 групи мають використовувати РРО (зокрема, програмні, як альтернативу класичним).
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