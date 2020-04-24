Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру Суспільство | 23-04-2020, 19:34 0 100



Затриманому у середу, 22 квітня цього року, поліцейському Управління патрульної поліції у Львівській області, який вимагав та отримав від громадянина 11,7 тис грн неправомірної вигоди за непритягнення до адміністративної відповідальності за ст.130 КУпАП (керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння), прокурори підписали підозру. Встановлено, що 16 квітня 2020 року правоохоронець із напарником зупинили автівку через пошкоджене вітрове скло та незадовго один із них почав вимагати у чоловіка майже 12 тис грн неправомірної вигоди. За ці кошти правоохоронець обіцяв не складати адмінпротокол. Під час надання другої частини хабара 32-річного лейтенанта поліції затримано у порядку ст.208 КПК України. Йому інкримінують ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Протиправні дії фігуранта зафіксували слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м.Львові спільно із оперативниками обласного Управління Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівської області. Крім цього, перевіряється причетність до вчиненого і іншого патрульного. Довідково: санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області

