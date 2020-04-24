|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей
|Суспільство | 24-04-2020, 01:46
| 0 85
|
|В США з початку епідемії нового коронавирусу на COVID-19 перевірили 4 493 106 громадян. Чисельність населення США в 2015 році становила 321 мільйон осіб.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers
Деталі: Найбільше людей перевірили у Нью-Йорку, що наразі став одним зі світових центрів за кількістю випадків хвороби – 669 982 осіб. У 269 756 громадян діагностували COVID-19. Понад 15 тисяч хворих у Нью-Йорку вже померло.
Станом на 00:30 24 квітня в США діагностували 856 209 випадків захворювання на коронавірус. 47 272 хворих вже померло. 78 339 осіб побороли хворобу.
За останню добу в країні підтвердили 28 780 нових випадків зараження, померли - 2070 осіб.
Що було раніше: Директор Центрів з контролю і профілактики захворювань США Роберт Редфілд передбачає, що нова хвиля коронавірусу буде взимку, і буде набагато страшнішою, оскільки може збігтися з початком сезону грипу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
У світі з 2 682 225 випадків захворювання 732 647 осіб одужала та 187 330 померло від ускладнень, спричинених хворобою.
Президент США Дональд Трамп презентував план поступового скасування обмежень, які були введені в США на час епідемії COVID-19.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|В США на коронавірус перевірили майже 5 мільйонів людей...
|24-04-2020, 01:46
| >>>
|Патрульному, який вимагав майже ₴12 тис грн хабара, прокурори у Львові підписали підозру...
|23-04-2020, 19:34
| >>>
|Перенесено ключові дати обов’язкового запровадження РРО...
|23-04-2020, 16:53
| >>>
|Суд повернув чинність містобудівних умов та обмежень на будівництво сміттєпереробного комплексу на вул. Пластовій...
|23-04-2020, 16:39
| >>>
|До уваги платників єдиного податку!...
|23-04-2020, 16:38
| >>>
|У Львові «на гарячому» затримали трьох наркодилерів...
|23-04-2020, 14:16
| >>>
|Протягом січня-березня 2020 року на Львівщині погашено 51,3 мільйона гривень податкових боргів живими коштами...
|23-04-2020, 12:55
| >>>
|