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ООС: троє українських воїнів отримали поранення

Суспільство | 24-04-2020, 09:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 117 117    
23 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.
ООС: троє українських воїнів отримали поранення
Джерело: штаб ООС

Деталі: Упродовж доби противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, які за Мінськими домовленостями мають зберігатися в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Прицільним вогнем по позиціях противника українські військовослужбовці змушували окупантів негайно припиняти провокативні обстріли.

Внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення. Втрати противника уточнюються.

Дослівно: "З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли наших захисників. По позиціях в районі Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а по опорних пунктах поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 мм. У відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".
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