В Україні буде масове тестування на імунітет до коронавірусу – Ляшко Суспільство | 24-04-2020, 09:39 0 119 В Україні найближчим часом, імовірно, буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до нового коронавірусу – для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби.



Джерело: головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", Ліга.net



Пряма мова: "Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл".



Деталі: Ляшко пояснив, що така діагностика покаже, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, чи є імунітет.



Але ІФА-тести ще не запущені в Україні, бо "вони тільки проходять випробування". Це має бути тест на специфічні антитіла.



За словами Ляшка, Україна буде "п'ятою країною в світі", де стануть використовувати такий метод.



Заступник голови МОЗ, однак, наголосив: поки немає точної інформації, яка тривалість імунітету від SARS-CoV-2. За попередніми даними, вона не перевищує трьох місяців.



ПЛР-тест (за методом полімеразної ланцюгової реакції), за словами Ляшка, не можна використовувати завжди, адже при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.



Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими.



До переваг методу відносять: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.