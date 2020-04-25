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В Україні буде масове тестування на імунітет до коронавірусу – Ляшко
|Суспільство | 24-04-2020, 09:39
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|В Україні найближчим часом, імовірно, буде запущено масове ІФА-тестування на антитіла до нового коронавірусу – для визначення наявності імунітету до коронавірусної хвороби.
Джерело: головний державний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", Ліга.net
Пряма мова: "Я думаю, найближчим часом буде масове тестування населення саме на наявність антитіл".
Деталі: Ляшко пояснив, що така діагностика покаже, перехворіла людина на COVID-19 чи ні, чи є імунітет.
Але ІФА-тести ще не запущені в Україні, бо "вони тільки проходять випробування". Це має бути тест на специфічні антитіла.
За словами Ляшка, Україна буде "п'ятою країною в світі", де стануть використовувати такий метод.
Заступник голови МОЗ, однак, наголосив: поки немає точної інформації, яка тривалість імунітету від SARS-CoV-2. За попередніми даними, вона не перевищує трьох місяців.
ПЛР-тест (за методом полімеразної ланцюгової реакції), за словами Ляшка, не можна використовувати завжди, адже при тестуванні можна потрапити в перші три дні інкубаційного періоду вірусу, коли ця діагностика буде неінформативною.
Довідка. Імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA) – метод визначення сполук, макромолекул і вірусів на основі специфічної реакції "антиген-антитіло". Утворений комплекс виявляють за допомогою ферменту. Антитіла зв'язуються виключно з певними антигенами (чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими.
До переваг методу відносять: відносно низька ціна, стабільність реагентів, простота реєстрації, створення каскадних систем посилення хімсигналів.
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