За добу від COVID-19 в Україні померло 6 осіб, 96 одужали Суспільство | 24-04-2020, 09:41 0 126 За останню добу зафіксовано 477 нових випадків захворювання на COVID-19 в Україні, померли 23 квітня 6 осіб, одужали 96.



Джерело: Центр громадського здоров’я, МОЗ



Деталі: Загалом станом на ранок 24 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7647 випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав.