Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів близько 944 мільйонів гривень єдиного внеску Суспільство | 24-04-2020, 12:34 0 97











В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.04.2020 cкладає 943,8 млн. грн., з яких: 617,4 млн. грн. заборгували юридичні особи та 326,4 млн. грн. ‒ фізичні особи.



З загальної суми боргу по області (943,8 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 458,6 млн. грн., або 48,6 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 446,8 млн. гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році за даними територіальних підрозділів скеровано до органів державної виконавчої служби 2627 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 165,9 млн. гривень.