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Платники податків Львівщини заборгували до соціальних фондів близько 944 мільйонів гривень єдиного внеску
|Суспільство | 24-04-2020, 12:34
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В управлінні по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що заборгованість зі сплати єдиного внеску у Львівській області станом на 01.04.2020 cкладає 943,8 млн. грн., з яких: 617,4 млн. грн. заборгували юридичні особи та 326,4 млн. грн. ‒ фізичні особи.
З загальної суми боргу по області (943,8 млн. грн.) підприємства вугільної галузі заборгували 458,6 млн. грн., або 48,6 відсотка. Заборгованість структурних підрозділів ДП ,,Львіввугілля” ‒ 446,8 млн. гривень.
З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2020 році за даними територіальних підрозділів скеровано до органів державної виконавчої служби 2627 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 165,9 млн. гривень.
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