Три конкурси з початку 2020 року відбулося в ГУ ДПС у Львівській області. Відібрано 30 фахових працівників для проходження державної служби чи просування по службі Суспільство | 24-04-2020, 16:14 0 85





В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії ГУ ДПС у Львівській області протягом січня-березня 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 30 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в Головному управлінні ДПС у Львівській області чи просування по службі.



У 2020 році в ГУ ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 8 осіб (в тому числі у березні 2020 році − 2) та щодо 6 осіб завершено проведення перевірки.