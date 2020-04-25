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Три конкурси з початку 2020 року відбулося в ГУ ДПС у Львівській області. Відібрано 30 фахових працівників для проходження державної служби чи просування по службі

Суспільство | 24-04-2020, 16:14Коментарів: 0 0 Переглядів: 85 85    



В управлінні кадрового забезпечення та розвитку персоналу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що затвердженим складом конкурсної комісії ГУ ДПС у Львівській області протягом січня-березня 2020 року проведено 3 конкурси на заміщення 34 вакантних посад. За їх результатами відібрано 30 фахових працівників, які претендували на прийняття на державну службу в Головному управлінні ДПС у Львівській області чи просування по службі.

У 2020 році в ГУ ДПС у Львівській області розпочато перевірку відповідно до Закону України ,,Про очищення влади” щодо 8 осіб (в тому числі у березні 2020 році − 2) та щодо 6 осіб завершено проведення перевірки.
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