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Джонсон проведе ранкове засіданні урядової комісії
|Суспільство | 27-04-2020, 09:09
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|Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе засіданні урядової комісії.
Джерело: BBC
Деталі: За словами його заступника, Джонсон буде головувати на ранковому засіданні урядового "військового кабінету" з питань епідемії коронавіруса.
Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконував обов'язки прем'єра під час його відсутності, повідомив, що Джонсон вже "рветься до роботи".
В останній раз прем'єр-міністр Великобританії був присутній на щоденному брифінгу уряду 26 березня.
Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу.
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Нагадаємо:
Британського прем’єра госпіталізували на початку квітня через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.
Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.
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