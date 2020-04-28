Джонсон проведе ранкове засіданні урядової комісії Суспільство | 27-04-2020, 09:09 0 111 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проведе засіданні урядової комісії.



Джерело: BBC



Деталі: За словами його заступника, Джонсон буде головувати на ранковому засіданні урядового "військового кабінету" з питань епідемії коронавіруса.



Міністр закордонних справ Домінік Рааб, який виконував обов'язки прем'єра під час його відсутності, повідомив, що Джонсон вже "рветься до роботи".



В останній раз прем'єр-міністр Великобританії був присутній на щоденному брифінгу уряду 26 березня.



Що передувало: 12 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виписали з лікарні після лікування від коронавірусу.



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Нагадаємо:



Британського прем’єра госпіталізували на початку квітня через 10 днів після позитивного результату тесту на COVID-19.

Раніше Джонсон заявив, що завдячує своїм життям співробітникам Національної служби охорони здоров’я.