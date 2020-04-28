Формування РФ 11 разів обстріляли українських воїнів. Втрати противника уточнюються Суспільство | 27-04-2020, 09:16 0 128 За минулу добу збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили зобов’язання щодо припинення вогню. ОС вживали заходи щодо збереження життя військовослужбовців та цивільного населення. Втрати противника уточнюються.



Джерело: штаб ООС



Деталі: 26 квітня противник застосував проти українських воїнів, заборонені до розміщення на лінії зіткнення, артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.



Дослівно: "Об'єднані сили вживали заходи щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення. На усі обстріли українські воїни дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну активність".



Деталі: Втрат за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюються.



Дослівно: "Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Катеринівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".