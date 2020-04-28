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У Німеччині кількість заражених коронавірусом перевищила 155 тисяч
|Суспільство | 27-04-2020, 10:12
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|Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищило 155 тисяч.
Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Протягом останньої доби у Німеччині померли 110 хворих з коронавірусною хворобою, при цьому напередодні повідомлялося про 140 смертей. Загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.
Всього з початку епідемії вірус виявили у 155 193 осіб, за минулу добу це число зросло на1018. Добою раніше повідомлялося про приріст у 1737 осіб.
За весь час вилікувалися понад 114 тисяч осіб.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від занадто швидкого відкриття туристичних напрямків, заявивши, що Європі слід домовитись про спільний шлях повернення до свободи пересування.
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