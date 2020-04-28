Схід України накриє сильний вітер Суспільство | 27-04-2020, 10:15 0 142 27 квітня у східній частині України очікується штормовий вітер.



Джерело: Укргідрометцентр



Дослівно: "Вдень 27 квітня у східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".



Деталі: На сході країни також очікуються невеликі дощі. На решті території 27 квітня – без опадів, сонячно, до +12+15.