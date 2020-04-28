|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Схід України накриє сильний вітер
|Суспільство | 27-04-2020, 10:15
| 0 142
|
|27 квітня у східній частині України очікується штормовий вітер.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "Вдень 27 квітня у східній частині пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності – жовтий)".
Деталі: На сході країни також очікуються невеликі дощі. На решті території 27 квітня – без опадів, сонячно, до +12+15.
|
| Новини по темі: Суспільство
|
|Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
|28-04-2020, 09:49
| >>>
|ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!...
|28-04-2020, 09:48
| >>>
|Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень...
|28-04-2020, 09:25
| >>>
|За минулу добу українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили — ООС...
|28-04-2020, 09:20
| >>>
|Українці, які повернулися з США, підуть на самоізоляцію з додатком "Дій вдома"...
|28-04-2020, 04:37
| >>>
|З 1 серпня 2020 року у фіскальному чеку на продаж підакцизної продукції необхідно зазначати код УКТ ЗЕД...
|27-04-2020, 21:22
| >>>
|Законодавством продовжено загальний термін камеральних перевірок...
|27-04-2020, 21:16
| >>>
|