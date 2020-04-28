Платники податків Львівщини у січні-березні 2020 року сплатили до бюджетів близько 102 мільйонів гривень акцизного податку Суспільство | 27-04-2020, 10:15 0 147









Платники податків Львівщини у січні-березні 2020 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 101,8 млн. грн. акцизного податку. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.



З реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів від платників, які знаходяться на обліку в ГУ ДПС у Львівській області, протягом січня-березня 2020 року до Державного бюджету України надійшло 5,1 млн. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. Це на 0,3 млн. грн., або 6,2 відс. більше від запланованого.



У січні-березні 2020 року надходження до місцевих бюджетів області акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять 96,7 млн. грн. Це на 25,03 млн. грн., або на 34,9 відс. більше від запланованого та на 34,9 млн. грн., або на 56,4 відс. більше проти минулого року.



Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів продовжують вживатися заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. За результатами проведених фактичних перевірок діяльності суб’єктів господарювання у січні-березні 2020 року донараховано 2,7 млн. гривень.