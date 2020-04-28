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Місцеві скарбниці у січні-березні 2020 року платники податків Львівщини поповнили на понад 15 мільйонів гривень плати за ліцензії для реалізації алкоголю, тютюну та пального
|Суспільство | 27-04-2020, 14:30
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До місцевих бюджетів Львівщини у березні 2020 року платники податків Львівщини сплатили 4,41 млн. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 7,6 відс. більше від запланованого.
Протягом січня-березня 2020 року надходження до місцевих бюджетів Львівщини плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становили 15,43 млн. грн., що на 2,53 млн. грн., або на 19,7 відс. більше від очікуваного та на 0,98 млн. грн., або на 6,8 відс. більше проти минулого року.
У першому кварталі 2020 року працівниками управління видано 3839 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (2097 шт.), тютюновими виробами (1667 шт.), пальним (75 шт.), на право зберігання пального (716 шт.); призупинено дію 603 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 637 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 14 ліцензій на право зберігання пального.
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