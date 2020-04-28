   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 28/04/2020 Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...>> ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!...>> У Львові та на Львівщині 371 підтверджений випадок інфікування коронавірусом...>> Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на медицину...>> Премії по 20 тис грн від міста нараховуватимуть усім медпрацівникам, що захворіють на COVID-19...>> Спалах коронавірусу після Великодня ще може статися – Ляшко...>> Британія виплатить 60 тисяч фунтів родинам медиків, померлих від коронавірусу...>> Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень...>> Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає...>> Головні новини понеділка і ночі: заступник Кличка, "справа Гандзюк"...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, яких підозрюють у підриві автівки львівського бізнесмена...
27-04-2020, 14:29  >>> 
У Львові ув’язнили жінку, яка до смерті побила пенсіонера...
22-04-2020, 15:00  >>> 
У Канаді одна із найбільших стрілянин за 30 років: вбито понад 10 осіб...
20-04-2020, 09:16  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає...
28-04-2020, 09:22  >>> 
Кількість заражень COVID-19 продовжує зменшуватися...
28-04-2020, 04:46  >>> 
В США COVID-19 діагностовано у 1 007 514 людей, всього перевірили майже 6 мільйонів...
28-04-2020, 04:41  >>> 

Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині

Суспільство | 27-04-2020, 16:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 187 187    



В Головному управлінні ДПС у Львівській області організовано роботу з викривачами і повідомленнями про корупцію.

Повідомлення про корупцію – повідомлення особи, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником органів ДПС, іншими суб’єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України «Про запобігання корупції», корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Такі повідомлення можуть бути подані у будь-який зручний спосіб, зокрема:

- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35;

- на електронну адресу управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup@tax.gov.ua), особисту електронну адресу начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup_nach@tax.gov.ua);

- засобами телефонного зв’язку безпосередньо працівникам управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, на номери: (032) 297-30-93 та (032) 297-36-99.

З законодавчими і нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС з питань запобігання корупції можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області у розділі «Діяльність» підрозділі «Запобігання проявам корупції» за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zapobigannya-proyavam-korupts/antikoruptsiyne-zakonodavstvo-ukraini/
   Новини по темі: Суспільство
Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
28-04-2020, 09:49  >>> 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!...
28-04-2020, 09:48  >>> 
Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень...
28-04-2020, 09:25  >>> 
За минулу добу українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили — ООС...
28-04-2020, 09:20  >>> 
Українці, які повернулися з США, підуть на самоізоляцію з додатком "Дій вдома"...
28-04-2020, 04:37  >>> 
З 1 серпня 2020 року у фіскальному чеку на продаж підакцизної продукції необхідно зазначати код УКТ ЗЕД...
27-04-2020, 21:22  >>> 
Законодавством продовжено загальний термін камеральних перевірок...
27-04-2020, 21:16  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: заступник Кличка, "справа Гандзюк"...
28-04-2020, 09:21  >>> 
Головні новини неділі і ночі: умова стрімкого зняття обмежень, новий мільйон випадків COVID-19...
27-04-2020, 09:17  >>> 
Головні новини середи і ночі: карантин до травня, Саакашвілі та уряд...
23-04-2020, 09:21  >>> 
   ПолітикаПолітика
Спалах коронавірусу після Великодня ще може статися – Ляшко...
28-04-2020, 09:28  >>> 
Британія виплатить 60 тисяч фунтів родинам медиків, померлих від коронавірусу...
28-04-2020, 09:25  >>> 
Саудівська Аравія скасувала смертну кару для дітей...
28-04-2020, 09:18  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на медицину...
28-04-2020, 09:46  >>> 
Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону одразу на 6 позицій...
27-04-2020, 10:13  >>> 
Курс валют: гривня трохи послабилась...
27-04-2020, 09:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
28-04-2020, 09:49  >>> 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!...
28-04-2020, 09:48  >>> 
Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень...
28-04-2020, 09:25  >>> 
   ВладаВлада
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА...
22-04-2020, 09:05  >>> 
Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19...
20-04-2020, 09:21  >>> 
   КультураКультура
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 
Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...
15-04-2020, 17:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:49 Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині
09:48 ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!
09:47 У Львові та на Львівщині 371 підтверджений випадок інфікування коронавірусом
09:46 Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на медицину
09:40 Премії по 20 тис грн від міста нараховуватимуть усім медпрацівникам, що захворіють на COVID-19
09:28 Спалах коронавірусу після Великодня ще може статися – Ляшко
09:25 Британія виплатить 60 тисяч фунтів родинам медиків, померлих від коронавірусу
09:25 Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень
09:22 Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає
09:21 Головні новини понеділка і ночі: заступник Кличка, "справа Гандзюк"

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования