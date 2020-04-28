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Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині
|Суспільство | 27-04-2020, 16:16
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В Головному управлінні ДПС у Львівській області організовано роботу з викривачами і повідомленнями про корупцію.
Повідомлення про корупцію – повідомлення особи, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення працівником органів ДПС, іншими суб’єктами (особами), на яких поширюється дія вимог Закону України «Про запобігання корупції», корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Такі повідомлення можуть бути подані у будь-який зручний спосіб, зокрема:
- з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35;
- на електронну адресу управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup@tax.gov.ua), особисту електронну адресу начальника управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області (lv.corup_nach@tax.gov.ua);
- засобами телефонного зв’язку безпосередньо працівникам управління з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Львівській області, на номери: (032) 297-30-93 та (032) 297-36-99.
З законодавчими і нормативно-правовими актами та розпорядчими документами ДПС з питань запобігання корупції можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДПС у Львівській області у розділі «Діяльність» підрозділі «Запобігання проявам корупції» за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/zapobigannya-proyavam-korupts/antikoruptsiyne-zakonodavstvo-ukraini/
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