30 квітня 2020 року є граничним терміном для сплати ряду податків за березень Суспільство | 27-04-2020, 16:18 0 135

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 квітня 2020 року спливає термін сплати наступних податків за березень 2020 року:

- податку на додану вартість;

- акцизного податку;

- рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.



Звертаємо увагу, що Закон України від 17.03.2020 № 533-ІХ не звільняє платників податків від застосування до них штрафних санкцій за несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ, акцизного податку та рентної плати.



