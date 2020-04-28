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30 квітня 2020 року є граничним терміном для сплати ряду податків за березень
|Суспільство | 27-04-2020, 16:18
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 квітня 2020 року спливає термін сплати наступних податків за березень 2020 року:
- податку на додану вартість;
- акцизного податку;
- рентної плати за:
користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом України;
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Звертаємо увагу, що Закон України від 17.03.2020 № 533-ІХ не звільняє платників податків від застосування до них штрафних санкцій за несплату (несвоєчасну сплату) податкових зобов’язань з ПДВ, акцизного податку та рентної плати.
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