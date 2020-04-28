Застосування штрафних санкцій під час карантину Суспільство | 27-04-2020, 16:19 0 105



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, з 02.04.2020 року набрав чинності Закон України від 30.03.2020 № 540-ІХ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Закон № 540), який, зокрема, уточнює пункт 52 1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ) та визначає виключний перелік порушень, щодо яких не зупиняється застосування штрафних санкцій у період дії карантину.

Зокрема, податкові органи за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, мають право застосовувати штрафні санкції:

- за порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;

- за відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

- за порушення вимог законодавства в частині:

обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

здійснення суб'єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку;

- за порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

При цьому, пунктом 52 1 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ визначено, що за інші порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються.

Тобто, у разі погашення податкового зобов’язання протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року у зв’язку із порушенням строків сплати податкових зобов’язань, визначених статтею 57 ПКУ, штрафні санкції згідно вимог статті 126 ПКУ не застосовуються.

Тож, що якщо термін сплати узгодженої суми грошового зобов’язання припадає на зазначений період, і цей термін порушено, то сплата такої суми зобов’язань платником податку відбувається без застосування штрафних санкцій.

Таке звільнення не поширюється на випадки порушення термінів сплати узгодженої суми грошового зобов’язання з податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.



