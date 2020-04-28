ДВА ІНОЗЕМЦІ СПРОБУВАЛИ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ В УКРАЇНУ Суспільство | 27-04-2020, 16:20 0 103

На Буковині прикордонники затримали двох іноземців, які намагалися поза пунктом пропуску потрапити до України.

Двох чоловіків прикордонники відділу «Кельменці» затримали неподалік кордону 24 та 25 квітня. Ними виявилися 49 та 61-річні громадяни Молдови.

На що розраховували порушники важко сказати. Однак за незаконне перетинання державного кордону на чоловіків складено адміністративні протоколи. Подальшу їхню долю вирішуватиме суд.

Скоріш за все невдовзі чоловіків буде повернуто на Батьківщину.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

