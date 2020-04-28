За кошти обласного бюджету придбали 6 апаратів ШВЛ Суспільство | 27-04-2020, 16:51 0 128

Для лікарень області, що перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом, придбано 6 апаратів ШВЛ транспортних та для критичних станів Mindray Т7 на суму понад 2,5 млн грн з обласного бюджету.



«Як ми і обіцяли, для лікарень області, що перебувають на передовій у боротьбі з коронавірусом, придбано 6 апаратів ШВЛ транспортних та для критичних станів Mindray Т7 на суму понад 2,5 млн грн з обласного бюджету. Як відомо, апарати ШВЛ відіграють важливу роль у порятунку тяжкохворих.



Наша робота по допомозі медичним установам та медикам не припиняється. Щодень ми вишуковуємо можливість забезпечити захисними засобами наших медиків та поповнювати потреби лікарень. Переконаний, разом ми зможемо здолати усі труднощі та без потрясінь пережити цю пандемію», - наголосив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.



«Ми отримали 6 апаратів ШВЛ. Зараз чекаємо на розподіл департаменту охорони здоров'я, оскільки це устаткування передбачене для усіх лікарень Львівщини, задіяних у боротьбі з коронавірусом.



Варто зазначити, що не всі інфіковані на коронавірус або госпіталізовані потребують цього устаткування. Однак апарати ШВЛ є життєво необхідними у складний випадках. Тому нам вкрай потрібно мати достатню кількість такого обладнання у відділенні інтенсивної терапії, щоб, в разі погіршення ситуації і великої кількості важких хворих, мати можливість рятувати людські життя», - поінформував генеральний директор Центру легеневого здоров'я Любомир Рак.