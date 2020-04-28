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Зареєструвати РРО (касовий апарат) можна онлайн
|Суспільство | 27-04-2020, 16:51
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що суб’єкти господарювання для реєстрації реєстратора розрахункових операцій можуть подати до податкового органу заяву за ф. № 1-РРО онлайн. Така можливість надана через приватну частину Електронного кабінету.
Вхід до приватної частини Електронного кабінету здійснюється виключно після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.
У розділі «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини Електронного кабінету необхідно створити документ за формою «J1311401 – Заява про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою № 1-РРО». Усі розділи реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО необхідно заповнити.
Всі розділи реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО підлягають обов’язковому заповненню.
При заповненні реєстраційної заяви за ф. № 1-РРО у розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО» платник обирає потрібну інформацію щодо сфери застосування РРО з довідника в спливаючому вікні за посиланням: «розд. 5 «Сфера застосування відповідно до Державного реєстру РРО»/«Пошук у довіднику»/«код» та «назва» сфери застосування РРО».
У разі виникнення питань щодо користування Електронним кабінетом платника слід звернутись до служби підтримки за телефоном 0800501007, напрямок «0» або за посиланням http://cabinet.tax.gov.ua/help/.
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