Законодавством продовжено загальний термін камеральних перевірок Суспільство | 27-04-2020, 21:16 0 196

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує, що тимчасово продовжено термін проведення камеральних перевірок податкових декларацій, крім податкових декларацій з податку на додану вартість.

Так, камеральні перевірки податкових декларацій за звітні (податкові) періоди березень – травень 2020 року або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з ПДВ), поданих платниками податків протягом березня – травня 2020 року, можуть бути проведені протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання.

Такі зміни передбачені Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)».

Враховуючи зазначене, камеральна перевірка по податковій декларації за березень 2020 року, граничний термін подання якої припадає на 20 квітня 2020 року, і яка для прикладу подана:

- 17 квітня 2020 року (із дотриманням терміну подання) – може бути проведена до 19 червня включно;

- 23 квітня 2020 року (із порушенням терміну подання) – може бути проведена до 22 червня включно.

Аналогічно, якщо уточнюючий розрахунок до податкової декларації подано 10 квітня 2020 року, то камеральна перевірка такого уточнюючого розрахунку може бути проведена до 9 червня включно.

Терміни проведення камеральної перевірки податкових декларацій та уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість не змінюються.

Також незмінними залишились терміни проведення камеральних перевірок з інших питань, які проводяться з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 Податкового кодексу України.

