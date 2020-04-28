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З 1 серпня 2020 року у фіскальному чеку на продаж підакцизної продукції необхідно зазначати код УКТ ЗЕД
|Суспільство | 27-04-2020, 21:22
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Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що на сьогодні у фіскальному чеку, який видається покупцеві, передбачено зазначення коду товарної підкатегорії згідно з Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) лише щодо пального. Це передбачено у п. 11 ст. 3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/95-ВР.
Водночас, Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» внесено зміни до Закону України від 20 вересня 2019 року № 128-IX та до п. 11 ст. 3 Закону № 265, яким передбачено, що з 1 серпня 2020 року суб’єкти господарювання зобов’язані проводити розрахункові операції через РРО та/або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг), із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів, а також цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать:- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;- пальне;- автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;- електрична енергія.
Отже, з 1 серпня п.р. всі суб’єкти господарювання, які торгують, підакцизними товарами у кожному чеку РРО чи програмного РРО перед назвою товару зобов'язані зазначати відповідний код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
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