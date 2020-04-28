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Українці, які повернулися з США, підуть на самоізоляцію з додатком "Дій вдома"

Суспільство | 28-04-2020, 04:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
Спеціальний комерційний рейс "МАУ" Маямі-Київ повернув додому 259 українців, з яких 119 – діти. Майже дві сотні пасажирів встановили додаток "Дій вдома", решта українців відправляться на обсервацію.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Евакуаційний рейс зі Сполучених Штатів Америки був спеціально організований Міністерством закордонних справ та Міністерством інфраструктури. Після приземлення співробітники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками здійснили температурний скринінг усім без винятку пасажирам. Підвищення температури та скарг на самопочуття зафіксовано не було.

І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні ізолюватися вдома мають таку можливість за умови реєстрації в додатку "Дій вдома".

Деталі: Загалом "Дій вдома" на свої гаджети встановили майже дві сотні пасажирів цього літака. Ці пасажири відправилися на самоізоляцію за вказаною адресою. Решту осіб, які прибули зі США, відправилися на обсервацію.
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