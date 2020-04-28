Відкриття ринків: щоденний дозвіл і тиждень простою в разі порушень Суспільство | 28-04-2020, 09:25 0 51 Контролювати роботу продовольчих ринків в умовах карантину будуть державні структури без залучення органів місцевого самоврядування.



Джерело: головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі "Свобода слова" на ICTV, hromadske



Пряма мова: "Буде забезпечене щоденне інспектування представниками державної служби з питань безпечності харчових продуктів та щоденний дозвіл на відкриття або закриття ринків…



Буде контроль держави без залучення органів місцевого самоврядування".



Деталі: За словами Ляшка, якщо ринок порушить норми, то наступного разу його зможуть відкрити не раніше, ніж через 7 днів після того, як він усуне порушення.



Цьому передувало: 27 квітня Міністерство охорони здоров’я визначилося з умовами, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.





Правила розробили МОЗ та Мінекономіки, вони передбачають:



- працівники, продавці і відвідувачі ринку повинні бути у захисній масці або респіраторі і мають проходити температурний скринінг;



- на кожному вході (в’їзді) на ринок повинні стояти антисептики;



- на 10 квадратних метрах повинен бути один покупець, не більше;



- контактні поверхні треба дезінфікувати кожні три години;



- в кінці робочого дня мають відбутися прибирання та дезінфекція;



- не повинно бути стихійної торгівлі на території ринку.



Також є умови для продавців: щонайменше 3 метри відстані між їхніми робочими місцями та наявність захисних екранів між продавцями і покупцями.



Працівники ринку мають інформувати відвідувачів про встановлені обмеження та про профілактику коронавірусу, а також контролювати виконання цих вимог і оперативно усувати порушення.



Передісторія: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спершу дозволив роботу ринків під час карантину, а потім скасував свою постанову, з 14 квітня робота ринків знову заборонена.



Днями президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину.



Питання щодо відкриття понад 280 ринків розглянуть на засіданні уряду 29 квітня.