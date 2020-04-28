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ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ МУКАЧІВСЬКОГО ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ, ЯКИЙ ПЕРШИМ ЗАХВОРІВ НА COVID-19, ОДУЖАВ!!!
|Суспільство | 28-04-2020, 09:48
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Військовослужбовця Мукачівського прикордонного загону, який першим захворів на COVID-19 учора виписали з інфекційного відділення лікарні де він проходив лікування. Прикордонник повністю одужав, що було підтверджено двома поспіль тестами.
Водночас на лікуванні наразі перебувають ще троє військовослужбовців, у яких також виявили захворювання на COVID-19, їх стан задовільний вони забезпечені усім необхідним.
Варто зазначити, що прикордонники одні з перших, хто долучився до заходів з недопущення поширення коронавірусу територією України і щоденно перебувають у зоні ризику, оскільки контактують з великою кількістю людей під час прикордонного контролю. Для збереження здоров’я військовослужбовців від початку заходів їх забезпечено всіма необхідними засобами індивідуального захисту.
Життя та здоров'я прикордонників — понад усе, тому керівництвом загону проводиться все можливе, аби убезпечити персонал від захворювання.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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