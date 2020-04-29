До 31 травня 2020 року діє мораторій на податкові перевірки Суспільство | 28-04-2020, 10:59 0 121



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що установлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року. Така заборона з певними виключеннями встановлена Законом України від 30 березня 2020 року N 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а саме ним внесено зміни до абзацу першого пункту 522 статті 52 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» Податкового кодексу України.



Виключення – перевірки з питань декларування суб’єктом господарювання бюджетного відшкодування ПДВ та фактичні перевірки щодо обігу підакцизних товарів. Будуть проводитись:



- документальні позапланові перевірки з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 Кодексу (щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від՚ємного значення з податку на додану вартість, яке становить більше 100000 гривень);



- фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства в частині:



обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;



цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;



обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;



здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 Кодексу.



Також слід зазначити, що камеральна перевірка податкової декларації (крім податкової декларації з податку на додану вартість) за звітні (податкові) періоди березень - травень 2020 року, або уточнюючих розрахунків (крім уточнюючих розрахунків з податку на додану вартість), що були подані платниками податків протягом березня - травня 2020 року, може бути проведена лише протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, - за днем їх фактичного подання.