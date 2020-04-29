ОБИДВІ СПРОБИ ПЕРЕМІСТИТИ ТЮТЮН ВИЯВИЛИСЯ НЕВДАЛИМИ Суспільство | 28-04-2020, 11:55 0 124

Двох буковинців причетних до переміщення тютюнової контрабанди через українсько-румунський кордон затримали вчора, 27 квітня, військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону.

Так, близько півночі прикордонним нарядом відділу «Селятин», за кілька сотень метрів до кордону виявили групу невідомих осіб. Четверо чоловіків впевнено підіймалися у гору, в сторону кордону.

Спостерігаючи за чоловіками в тепловізор, наряд очікував на групу реагування, яка висунулася у заданий район. З появою прикордонників, які вже підіймалися слідами контрабандистів, останні, аби уникнути відповідальності вдалися до втечі.

Не зупинили зухвальців й попереджувальні постріли у повітря, які були змушені зробити прикордонники. Позбавивши пачкарів товару, в ході пошукових заходів охоронці кордону виявили мешканця Путильського району Чернівецької області. Чоловік переховувався без документів в прикордонній смузі. За неадекватну поведінку та спробу втечі, чоловік отримав два адмінпротоколи, один з яких за злісну непокору представникам Держприкордонслужби.

Ще одного, імовірного, любителя заробітку на тютюновій контрабанді виявили вчора прикордонники відділу «Мамалига». Мешканця Новоселицького району прикордонники затримали за 20 метрів від кордону. «Дрібний контрабандист» намагався доправити до Румунії 800 пачок сигарет марки «NZ».

Для складання протоколів про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП, обох чоловіків було доставлено до прикордонних підрозділів. Наразі справи скеровано до суду. Виявлені тютюнові вироби в загальній кількості 4300 пачок згодом буде передано співробітникам Буковинської митниці.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

