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На 17,5 відсотка більше сплатили податків та зборів підприємства переробної промисловості Львівщини у січні-березні 2020 року
|Суспільство | 28-04-2020, 11:56
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Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України протягом січня-березня 2020 року сплатили 827,1 млн. грн. податків та зборів. Це на 123,2 млн. грн., або на 17,5 відсотка більше проти січня-березня 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.
Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України склала 12,1 відсотка.
Найбільшими платниками переробної галузі є: ДП "ЛДЗ"ЛОРТА", ТОВ "Об'єднана мода України",ТЗОВ "ОДВ-Електрик",ДП "Датський текстиль" Компанії "ПВН Холдінг А/С" (Данія), ТОВ “ЦВГ Україна”, ТОВ ”АТ 2015”, ТОВ “КФ ”Ярич””,ТОВ "Орісіл-фарм", ПП "НВПП "Спаринг-ВIСТ ЦЕНТР", Філія “Стрийський Вагоноремонтний Завод” АТ “Укрзалізниця”, ДП “ХРТ Текстиль”, ТЗОВ СП"Росанпак", ДП “Укрспирт”.
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