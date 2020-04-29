За невчасну сплату ПДВ передбачена відповідальність! Суспільство | 28-04-2020, 20:47 0 107



Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 30 квітня 2020 року спливає термін сплати ПДВ та ряду інших податків за березень 2020 року!

Якщо ж платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом зазначених строків, то він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Додатково нагадуємо, що 30 квітня 2020 року також спливає термін сплати за березень 2020 року:

- акцизного податку

- рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.



Довідково: зміни, внесені до Податкового кодексу України Законами України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 30.03.2020 № 540-ІХ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», не звільняють платників від сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати та від застосування до них фінансової відповідальності.



