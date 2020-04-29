За невчасну сплату ПДВ передбачена відповідальність!

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 29/04/2020 Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 437 мільйонів гривень...>> “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...>> “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...>> “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...>> Стали відомі наступні переможці експрес-проектів конкурсу «Фокус на культуру»...>> Усі тролейбуси, які виїжджають на рейси, миють і дезінфікують двічі на день — зранку і ввечері...>> Вчора й сьогодні «Джерело» передало 92 пакунки з продуктовими наборами для сімей...>> У Франківському районі Львова ліквідовують тріщини на дорожньому покритті...>> Завтра буде призупинено подачу води у Залізничний район Львова...>> «Ми налаштовані максимально працювати в інтересах бізнесу», — А. Садовий...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На лаві підсудних опинилися двоє чоловіків, яких підозрюють у підриві автівки львівського бізнесмена...
27-04-2020, 14:29  >>> 
У Львові ув’язнили жінку, яка до смерті побила пенсіонера...
22-04-2020, 15:00  >>> 
У Канаді одна із найбільших стрілянин за 30 років: вбито понад 10 осіб...
20-04-2020, 09:16  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За день на Буковині підтвердили 60 випадків COVID-19...
29-04-2020, 09:22  >>> 
Коронавірус: Росія випередила Іран за кількістю хворих...
29-04-2020, 09:21  >>> 
Коронавірус у Франції: 437 померлих за добу, але госпіталізованих меншає...
28-04-2020, 09:22  >>> 

За невчасну сплату ПДВ передбачена відповідальність!

Суспільство | 28-04-2020, 20:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 107 107    


Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що 30 квітня 2020 року спливає термін сплати ПДВ та ряду інших податків за березень 2020 року!
Якщо ж платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом зазначених строків, то він притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Додатково нагадуємо, що 30 квітня 2020 року також спливає термін сплати за березень 2020 року:
- акцизного податку
- рентної плати за:
користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом України;
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Довідково: зміни, внесені до Податкового кодексу України Законами України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» та від 30.03.2020 № 540-ІХ«Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», не звільняють платників від сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати та від застосування до них фінансової відповідальності.
   Новини по темі: Суспільство
Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 437 мільйонів гривень...
29-04-2020, 16:35  >>> 
“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
29-04-2020, 16:30  >>> 
“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
29-04-2020, 14:52  >>> 
“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
29-04-2020, 14:51  >>> 
Користуйтесь засобами електронного зв’язку!...
29-04-2020, 14:02  >>> 
Про особливості застосування звільнення від оподаткування ПДВ...
29-04-2020, 14:00  >>> 
ГУ ДПС у Львівській області щодо перевірок з єдиного внеску та застосування штрафних санкцій...
29-04-2020, 12:25  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: ресторан Тищенка, НЛО Пентагону...
29-04-2020, 10:04  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: заступник Кличка, "справа Гандзюк"...
28-04-2020, 09:21  >>> 
Головні новини неділі і ночі: умова стрімкого зняття обмежень, новий мільйон випадків COVID-19...
27-04-2020, 09:17  >>> 
   ПолітикаПолітика
Парламент Франції підтримав план уряду щодо виходу з карантину...
29-04-2020, 10:06  >>> 
В ОП просили уряд Шмигаля розглянути варіант роботи без допомоги МВФ...
29-04-2020, 09:23  >>> 
Це злиття провадження – Рябошапка про завершення справи Гандзюк...
29-04-2020, 09:18  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Світовий банк виділив Україні 135 мільйонів доларів на медицину...
28-04-2020, 09:46  >>> 
Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону одразу на 6 позицій...
27-04-2020, 10:13  >>> 
Курс валют: гривня трохи послабилась...
27-04-2020, 09:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 437 мільйонів гривень...
29-04-2020, 16:35  >>> 
“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
29-04-2020, 16:30  >>> 
“Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині...
29-04-2020, 14:52  >>> 
   ВладаВлада
Трамп про стан здоров’я Кім Чен Ина: "Незабаром ви дізнаєтеся правду"...
28-04-2020, 04:45  >>> 
Зеленський звільнив 10 та призначив 6 голів РДА...
22-04-2020, 09:05  >>> 
Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19...
20-04-2020, 09:21  >>> 
   КультураКультура
Онлайн-богослужіння на Великдень дивилися 9 млн українців – Ткаченко...
24-04-2020, 09:34  >>> 
Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...
15-04-2020, 17:22  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
16:35 Підприємства добувної промисловості Львівщини сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 437 мільйонів гривень
16:30 “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині
14:52 “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині
14:51 “Як повідомити про корупційні правопорушення, вчинені працівниками ДПС на Львівщині
14:51 Стали відомі наступні переможці експрес-проектів конкурсу «Фокус на культуру»
14:48 Усі тролейбуси, які виїжджають на рейси, миють і дезінфікують двічі на день — зранку і ввечері
14:45 Вчора й сьогодні «Джерело» передало 92 пакунки з продуктовими наборами для сімей
14:44 У Франківському районі Львова ліквідовують тріщини на дорожньому покритті
14:42 Завтра буде призупинено подачу води у Залізничний район Львова
14:41 «Ми налаштовані максимально працювати в інтересах бізнесу», — А. Садовий

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования